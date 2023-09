De Prins Willem Alexanderbrug over de Waal in Gelderland gaat uit voorzorg dicht voor zwaar verkeer. Uit inspectie blijkt dat de brug tussen Beneden-Leeuwen en Echteld, waar veel landbouwverkeer gebruik van maakt, onderhoud nodig heeft. Om „ieder risico voor te zijn”, mogen volgens de provincie Gelderland voertuigen met een gewicht van meer dan 45.000 kilogram vanaf vrijdag zeker een jaar niet meer de brug over.