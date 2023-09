In een loods op het Brabantse industrieterrein Moerdijk heeft in de nacht van woensdag op donderdag een grote brand gewoed. De brandweer rukte met zeker zeven voertuigen uit om het vuur te bestrijden in het gebouw aan de Middenweg. In het pand van ongeveer 60 meter lang en 25 meter breed lag compost opgeslagen. Rond 03.45 uur werd het sein brand meester gegeven.