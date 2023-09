Vijlbrief somber over investeringen in nieuwe gasprojecten Noordzee

Bedrijven zijn niet of nauwelijks bereid te investeren in nieuwe gasprojecten in de Noordzee. Dat meldt demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) aan de Tweede Kamer. De sector reageert onder meer negatief op de invulling van de solidariteitsheffing die het kabinet had ingevoerd. Staatsdeelneming EBN heeft aangegeven dat de voorspellingen voor investeringen in gasboringen of opsporingsprojecten niet positief zijn.