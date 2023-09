Maastricht wil 125.000 euro beschikbaar stellen voor het beschermen en versterken van de Joodse gemeenschap in de Limburgse hoofdstad, en het verspreiden van kennis en educatie over het Joods verleden. Geen fraai verleden, aldus burgemeester Wim Hillenaar woensdagavond tijdens de presentatie van een rapport over de omgang met Joden tijdens en na de Duitse bezetting van Maastricht.