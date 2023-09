Adriaansens: met 8 vervuilers voorzichtige eerste klimaatafspraken

Met acht van de twintig grootste vervuilers die demissionair minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) in het vizier heeft om gerichte klimaatafspraken te maken, is een eerste stap in die richting gezet. Het gaat om Shell, Tata Steel Nederland, Yara Sluiskil, Dow Benelux, Zeeland Refinery, AnQore, Nobian en OCI. Het idee is om uiteindelijk bindende afspraken te maken, maar deze eerste afspraken bevatten nog „geen juridisch afdwingbare verplichtingen”.