Een 53-jarige vrouw uit Kamerik die wordt verdacht van jarenlange uitbuiting van een andere vrouw, ontkent deze aantijgingen in alle toonaarden. Volgens haar advocaat is er allesbehalve sprake van uitbuiting, mensenhandel of geweld, integendeel zelfs. „Hier zit geen slavendrijver voor u”, zei Marian van D. woensdag in de rechtbank in Den Bosch, tijdens de eerste voorbereidende zitting in de strafzaak.