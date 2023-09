Nederland: jongeren in Europese klimaatzaak zijn niet ontvankelijk

Nederland heeft woensdag - net als andere landen - betoogd dat jongeren in de grote klimaatzaak tegen 32 landen voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) niet ontvankelijk verklaard moeten worden. Dat is omdat de groep Portugese jongeren die de zaak heeft aangespannen zich niet binnen de Nederlandse jurisdictie bevindt, zo luidt het pleidooi. Bovendien heeft de groep in Portugal niet alle „nationale rechtsmiddelen” ingezet.