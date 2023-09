Zuid-Holland roept OM op onderzoek te doen naar Chemours

De provincie Zuid-Holland roept het Openbaar Ministerie op om strafrechtelijk onderzoek te doen naar chemiebedrijf Chemours. Volgens gedeputeerde Frederik Zevenbergen (vergunningverlening) is dat een logische vervolgstap na de uitspraak van de rechtbank Rotterdam in de zaak die de gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden tegen Chemours hebben aangespannen. De rechter bepaalde woensdag in een tussenvonnis dat Chemours (en voorloper DuPont) aansprakelijk is voor de schade die in ieder geval tussen 1984 en 1998 door PFAS-uitstoot is ontstaan in de vier gemeenten.