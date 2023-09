Het Verenigd Koninkrijk heeft toestemming gegeven voor de ontginning van een nieuw olie- en gasveld in de Noordzee. De toekomstige booractiviteiten in het Rosebank-veld zijn omstreden. Klimaatactivisten vinden dat de Britse overheid daarmee de belofte niet nakomt om toe te werken naar netto nul CO2-uitstoot in 2050.