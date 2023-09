Hoog in de bergen van het Canigougebergte, in het zuiden van Frankrijk, lagen decennialang de brokstukken van een vliegtuig dat er in 1961 neerstortte. Het ging om de DC3, een Douglas C-47 die op zaterdag 7 oktober 1961 met 34 inzittenden op weg was van Londen naar de Zuid-Franse kuststad Perpignan.