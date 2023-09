Chemiebedrijf Chemours (en voorheen DuPont) in Dordrecht is aansprakelijk voor schade door PFAS-uitstoot tussen 1 juli 1984 en 1 maart 1998. De rechtbank in Rotterdam oordeelde woensdag dat DuPont voor juli 1984 nog handelde volgens de vergunning. Na die tijd veranderde dat en had DuPont en vervolgens Chemours de gemeenten in de omgeving beter moeten inlichten.