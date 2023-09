Chemiefabriek Chemours wil samen met gemeenten en belanghebbenden kijken naar hoe zo snel mogelijk „concrete actie” mogelijk is tegen PFAS-schade. Het bedrijf zegt al verder te willen gaan dan de juridische processen „die vaak jaren kunnen duren”. De rechtbank in Rotterdam oordeelde woensdag in een tussenvonnis dat Chemours (en voorheen DuPont) in elk geval aansprakelijk is voor schade van PFOA (variant PFAS) tussen 1984 en 1998.