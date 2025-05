Buikhuisen kwam in de jaren zeventig in opspraak toen hij als hoogleraar criminologie aan de Universiteit van Leiden aankondigde onderzoek te willen doen naar de rol die erfelijkheid speelt bij crimineel gedrag. Dat leidde tot felle protesten, doodsbedreigingen, bommeldingen en uiteindelijk tot een breuk met de universiteit en andere academische instellingen. Hij ging vervolgens in Spanje wonen. In 2009, na bijna een kwart eeuw werd de strijdbijl met de universiteit begraven.

De uitvaart zal in besloten kring plaatsvinden, laat de uitvaartexecuteur weten.