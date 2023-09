De commandant van de Russische Zwarte Zeevloot is opnieuw opgedoken in een filmpje. Oekraïne zegt dat Viktor Sokolov is gedood bij een raketaanval op het hoofdkwartier, maar het Russische ministerie van Defensie heeft hem nu voor de tweede keer laten zien in nieuwe beelden. Hoe recent die beelden zijn, is onduidelijk.