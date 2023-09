Te veel dioxine in gebied rond door brand getroffen afvalbedrijf

Door de brand op het terrein van afvalverwerker AVR in het Rotterdamse Botlekgebied is relatief veel dioxine vrijgekomen in het gebied tussen Vlaardingen en Maassluis. De gemeente Maassluis laat weten dat de „limieten voor dioxinen op grasland” zijn overschreden. Inwoners van het gebied krijgen opnieuw het advies om groenten en fruit uit eigen tuin voor het eten goed te wassen, eieren van kippen in het gebied niet te eten en kippen en ander vee binnen te zetten.