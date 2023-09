Veilig Thuis: enige melding over kind bij A12-blokkade afgewezen

Veilig Thuis heeft tot nu toe maar één melding van de politie gekregen over een kind dat eerder deze maand meedeed aan de klimaatprotesten op de snelweg A12 in Den Haag. Het gaat om een kind uit de regio Midden-Brabant. De afdeling van Veilig Thuis daar heeft de melding beoordeeld en afgewezen. „Na screening bleek geen sprake te zijn van wat geweld in afhankelijkheidsrelaties wordt genoemd, ofwel huiselijk geweld en kindermishandeling. Melding niet aangenomen en leidt niet tot vervolgstappen”, aldus het Landelijk Netwerk Veilig Thuis.