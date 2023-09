Het Nationale Park De Hoge Veluwe heeft bij de Europese Commissie gepleit voor het mogen bejagen van wolven in het park. De parkdirectie schrijft dat in een brief in reactie op de vraag van de Europese Commissie om meer informatie over wolven en de eventuele overlast die de roofdieren veroorzaken. De Hoge Veluwe hoopt dat de Europese beschermingsregels van de wolf versoepeld worden.