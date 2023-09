ChristenUnie Friesland vervangt beide leden in de Provinciale Staten. Petra Ellens en Douwe van Oosten nemen vanaf woensdag in ieder geval tijdelijk de twee zetels van de partij over. De recent ingezworen fractievoorzitter Jantsje van der Veen trekt zich de komende zestien weken terug vanwege gezondheidsredenen.