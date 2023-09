De president van Zuid-Korea, Yoon Suk-yeol, brengt in december een staatsbezoek aan Nederland, op uitnodiging van de koning. Ook zijn echtgenote Kim Keon-hee is erbij. Het is het eerste staatsbezoek aan Nederland sinds het tot stand komen van diplomatieke banden tussen ons land en Zuid-Korea in 1961, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.