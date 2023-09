Zuid-Holland vraagt om ‘realistische verdeling’ in spreidingswet

De provincie Zuid-Holland heeft de Tweede Kamer gevraagd om in het debat over de spreidingswet nog eens goed te kijken naar de voorgestelde verdeelsleutel, die is gebaseerd op het aantal inwoners per provincie. Zuid-Holland, met 3,8 miljoen inwoners de meest bevolkte provincie van Nederland, zou 20.000 structurele opvangplaatsen voor asielzoekers moeten creëren. En dat is volgens het college van Gedeputeerde Staten niet realistisch en ook niet uitvoerbaar.