De explosie op maandag in een brandstofopslag in Nagorno-Karabach heeft aan zeker twintig mensen het leven gekost. Nog eens 290 mensen zijn gewond geraakt, van wie een deel in levensgevaar is, zeggen de Armeense autoriteiten in het gebied. In Nagorno-Karabach zijn ruim 13.000 mensen op de vlucht geslagen en naar Armenië getrokken.