Zeeland kan aan de slag met leefkwaliteit rond havengebied

Zeeland kan aan de slag met plannen om de leefkwaliteit en het vestigingsklimaat te verbeteren in het gebied rond het Kanaal Gent-Terneuzen en de havens van Vlissingen en Borsele. In dit zogenoemde North Sea Port District (NSPD) is veel bedrijvigheid, maar is ook sprake van vergrijzing, krapte op de arbeidsmarkt en verdwijnende natuur. Landelijke en regionale bestuurders hebben maandag in het stadhuis van Terneuzen handtekeningen gezet onder uitgewerkte plannen voor de ‘regiodeal’ waarvoor het Rijk begin dit jaar 30 miljoen euro beschikbaar stelde.