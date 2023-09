Twee medewerkers van de politie Den Haag hebben straf gekregen omdat ze een grensoverschrijdende opmerking tegen een collega hebben gemaakt. Het gaat volgens de politie om twee op zichzelf staande gevallen, waarin iets is gezegd over het uiterlijk van een collega, waarbij gezinspeeld werd op radicalisme of terrorisme. Daarmee is volgens de Haagse politie een duidelijke grens overschreden.