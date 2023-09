Onderwijsinspectie: meer toezicht, sancties geen doel op zich

De Onderwijsinspectie is aan het uitbreiden en wil in 2024 vaker een bezoek brengen aan scholen. Sancties opleggen is „niet waar het om te doen is” schrijft inspecteur-generaal Alida Oppers in het jaarplan van de inspectie. Hierover heeft haar organisatie vorig jaar een hoogoplopend conflict gehad met de voormalige onderwijsminister Dennis Wiersma. Zijn verzoek om 10 procent van de scholen te beoordelen met een onvoldoende stuitte op weerstand, schreef NRC eerder.