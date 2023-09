COA niet zeker van voldoende opvangplekken voor de hele week

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is er niet zeker van dat er deze hele week voldoende opvangplekken voor asielzoekers zijn. De instroom van nieuwe mensen blijft hoger dan verwacht en het loopt op diverse plekken in de asielketen vast, waardoor asielzoekers niet naar de juiste plek gestuurd kunnen worden, aldus een woordvoerder. In deze eerste dagen van de week zijn er wel even genoeg opvangplekken, na een noodoproep van staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) afgelopen vrijdag. Dat leverde direct meer plaatsen op.