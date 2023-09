In het West-Afrikaanse land Benin zijn door een grote brand bij een illegale opslagplaats van olie zeker 34 mensen om het leven gekomen, onder wie twee baby’s. De ramp vond plaats in een stadje niet ver van de grens met buurland Nigeria. Nog eens twintig mensen liggen in het ziekenhuis. Sommigen van hen zouden er slecht aan toe zijn.