In Woudenberg zijn zaterdag voorafgaand aan de wielerronde van Woudenberg over tientallen meters spijkers en schroeven op de route gestrooid. Ze zijn er volgens de politie „zeer waarschijnlijk” met opzet neergelegd. „Deze situatie had (ernstig) letsel kunnen veroorzaken bij de wielrenners”, zo stelt de politie. Die is een onderzoek begonnen.