AVR in Rotterdam verwacht dat het verbranden van huisafval voorlopig nog niet kan opstarten na de brand die twee dagen lang bij de afvalverwerker heeft gewoed. „Alles ligt sinds donderdagmorgen stil. We hebben nog geen idee wanneer we weer kunnen opstarten, maar het gaat zeker dagen duren. Mogelijk zelfs langer”, laat een woordvoerder van het bedrijf aan het ANP weten.