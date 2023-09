Weinig nieuws in relaas over ongewenst gedrag provincie Gelderland

Uit het ‘feitenrelaas’ rond het vermeende grensoverschrijdend gedrag van de Gelderse commissaris van de Koning John Berends, blijkt niet veel meer nieuws dan op basis van berichtgeving van onder meer De Gelderlander al bekend was. De provincie maakte vrijdag meerdere stukken over de kwestie openbaar, waaronder de uitkomsten van een werkbelevingsonderzoek. Provinciale Staten vroegen om de feiten, om daarmee te kunnen beslissen over vervolgstappen.