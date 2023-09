Zeeland vraagt om stop op gebruik staalslakken in Oosterschelde

De provincie Zeeland vraagt staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) het gebruik van staalslakken in de Oosterschelde voorlopig te staken. In mei meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat door het gebruik van staalslakken mogelijk meer schadelijke stoffen in het milieu terechtkomen dan gedacht. Daarom willen Gedeputeerde Staten dat er voorlopig geen staalslakken meer worden gebruikt, tot er meer duidelijkheid is over de risico’s.