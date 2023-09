Strafeisen verwacht in strafzaak over vergisontvoering Cruquius

In de strafzaak over de vergisontvoering in Cruquius krijgen acht van de tien verdachten vrijdag de strafeisen te horen. De officieren van justitie presenteren op deze derde zittingsdag al het verzamelde bewijsmateriaal rond de ontvoering van een destijds 56-jarige man uit Hoofddorp. Het Openbaar Ministerie toont tijdens het requisitoir een video van achttien minuten die de gebeurtenissen en reisbewegingen van de groep verdachten visualiseert.