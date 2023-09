Brandweer nog hele dag druk met brand afvalverwerker Rotterdam

De brandweer verwacht zeker nog de rest van de dag bezig te zijn met de brand die donderdagochtend in een loods van een afvalverwerker in Rotterdam uitbrak. „We proberen te voorkomen dat het meerdere dagen gaat duren, maar we schatten in dat we nog geruime tijd bezig zijn, zeker omdat we deze brand helemaal uit willen hebben. We willen niet iedere keer er weer voor moeten terugkomen”, zegt een woordvoerder van de brandweer vrijdagochtend.