Algemeen directeur provincie Gelderland vertrekt per direct

De algemeen directeur van de provincie Gelderland, Mirjam Nienhuis, heeft donderdag per direct haar taken neergelegd. Zij trekt het zich persoonlijk aan dat zij zich tot het uiterste heeft ingespannen om alle medewerkers een veilige werkomgeving te bieden, maar dat dat kennelijk niet genoeg was. Tot die conclusie komt zij na alle ophef van de afgelopen dagen over de Gelderse commissaris van de Koning John Berends, die beschuldigd wordt van grensoverschrijdend gedrag. Berends heeft eerder donderdag zijn taken tijdelijk neergelegd.