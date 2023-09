De verdachte die woensdag werd opgepakt voor een explosie in een huis in Amsterdam-Zuidoost, is een 20-jarige Amsterdammer. Dat meldt de politie donderdag. De man zou woensdag rond 11.50 uur een brandende fles door een kapot raam van een woning aan de s-Gravendijkdreef hebben gegooid. Daarbij ontstond een explosie waarna brand uitbrak.