De dorpsraden van Borssele, ’s-Heerenhoek, Nieuwdorp en Lewedorp, die samenwerken onder de naam Sloedorpen, vinden dat het ministerie van Economische Zaken tekortschiet in de communicatie over de plannen voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales in Zeeland. De dorpsraden willen dat er een omgevingsmanager wordt aangesteld, die regelmatig in de regio aanspreekbaar is voor inwoners en dorpsraden.