Limburgs CDA licht onvrede tijdens landelijk partijcongres toe

De Limburgse afdeling van het CDA licht komende zaterdag tijdens het landelijke verkiezingscongres in Den Bosch kort haar ontevredenheid toe over de landelijke koers van de christendemocraten. Het CDA Limburg stelde in juni een commissie aan onder voorzitterschap van burgemeester Raymond Vlecken van Weert , die de onvrede onderzoekt en in een rapport bundelt. De commissie geeft zaterdag een korte toelichting, liet Vlecken donderdag weten.