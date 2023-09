De brand die donderdagochtend uitbrak in een loods van een afvalverwerker in Rotterdam is onder controle, meldt de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond rond 16.15 uur. Het nablussen wordt overgedragen aan de afvalverwerker zelf. „Die houdt zich ook bezig met de gevolgen van deze brand”, aldus de veiligheidsregio.