Syrische leider Assad aangekomen in China

De Syrische president Bashar al-Assad is in de Chinese stad Hangzhou aangekomen voor een meerdaags bezoek aan China. Het is zijn eerste reis naar dit land sinds het uitbreken van de burgeroorlog in Syrië in 2011. Het bezoek volgt volgens het kantoor van Assad op een officiële uitnodiging van president Xi Jinping met wie hij overleg zal voeren. Assad neemt zijn vrouw en een delegatie mee voor besprekingen in de hoofdstad Beijing en Hangzhou, een miljoenenstad iets ten zuidwesten van Shanghai.