Activiteiten met wilde dieren in gevangenschap moeten niet meer worden aangeboden door reisorganisaties, zegt driekwart van de Nederlanders in een onderzoek van Ipsos, uitgevoerd in opdracht van World Animal Protection. De dierenbeschermingsorganisatie roept politieke partijen daarom op om een verbod op vermaak met wilde dieren in hun verkiezingsprogramma op te nemen.