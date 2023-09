Op het X-account van Donald Trump jr. is een aantal grof geformuleerde berichten verschenen die hij niet zelf geschreven lijkt te hebben. In een van de berichten werd ten onrechte beweerd dat zijn vader is overleden en dat hij zichzelf kandidaat zal stellen voor de presidentsverkiezingen in 2024. Verder werden onder meer Joe Biden en Elon Musk uitgescholden en wordt Noord-Korea bedreigd. De berichten zijn inmiddels weggehaald.