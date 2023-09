De rechtbank in Den Haag heeft woensdag een 39-jarige man veroordeeld tot tbs met dwangverpleging voor het neersteken van een huisarts in Den Haag. Ook moet hij een schadevergoeding betalen van ruim 75.000 euro. Michael R. stak de huisarts op 21 februari aan het einde van een consult in de huisartsenpraktijk aan de Apeldoornselaan meerdere malen in zijn buik, waardoor de arts levensgevaarlijk gewond raakte en een tijd in coma lag.