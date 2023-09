Advocaat Ficq ‘ontstemd’ over brief van Chemours aan Gommers

Chemiebedrijf Chemours in Dordrecht heeft een brief gestuurd aan ic-arts en omwonende Diederik Gommers, die samen met zo’n 3000 anderen aangifte heeft gedaan tegen het bedrijf vanwege de gevaarlijke stoffen waaraan de omgeving van de fabriek zou zijn blootgesteld. Advocaat Bénédicte Ficq, die de massa-aangifte heeft ingediend bij het Openbaar Ministerie, is „behoorlijk ontstemd” dat Chemours contact heeft opgenomen met Gommers. „Ik vind dit echt niet kunnen. Dit kan de aangever beïnvloeden”, bevestigt ze een bericht hierover in het AD.