De overheid heeft geen oog voor kinderen en jongeren met een beperking. Dat vindt de vereniging Leerlingen Belang Voortgezet Speciaal Onderwijs (LBVSO). „We zijn niet eens genoemd in de troonrede, ons onderwijs was ook niet aan de orde. We zijn maar bijvangst en doen er niet toe. Inclusie is een illusie”, zegt voorzitter Elijah Delsink.