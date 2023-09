AI helpt methaanlekken op te sporen in metingen vanuit de ruimte

Nederlandse onderzoekers kunnen met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) nu nog beter dan voorheen methaangaslekken in kaart brengen. Ruimteonderzoeksinstituut SRON heeft een nieuwe methode ontwikkeld waarmee automatisch grote ‘methaanpluimen’ worden gedetecteerd in meetresultaten. Die komen van het in Nederland ontwikkelde ruimte-instrument TROPOMI, dat aan een satelliet hangt en dagelijks gegevens aanlevert over de wereldwijde methaanuitstoot.