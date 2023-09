De burgemeester van Westerwolde, Jaap Velema, is ontevreden met de voortgang van een speciale sobere opvanglocatie voor kansloze asielzoekers in het azc in Ter Apel. De opbouw van de opvang gaat volgens Velema te traag en de afgesproken aantallen worden niet nagekomen. De burgemeester van Emmen, Eric van Oosterhout, uitte hier vorige week ook zijn ongenoegen over.