De Friese gedeputeerden hoorden „weinig ambitie” in een volgens hen „vlakke troonrede” van koning Willem-Alexander. Vooral op financieel gebied was nog weinig te zeggen, omdat de verdeling van het provinciefonds controversieel is verklaard in afwachting van de verkiezingen in november. Het Friese college van Gedeputeerde Staten gaf in Den Haag een reactie op de troonrede.