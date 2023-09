De 600 miljoen euro die de waterschappen jaarlijks investeren in het zuiveren van rioolwater is nooit genoeg „als we ergens anders rotzooi blijven dumpen in het water”. Voorzitter Rogier van der Sande van de Unie van Waterschappen zei dat in reactie op de troonrede. Koning Willem-Alexander gaf daarin aan dat verbetering van de waterkwaliteit de komende periode dringend aandacht blijft vragen.