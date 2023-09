Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag 1,5 jaar jeugddetentie en voorwaardelijke jeugd-tbs geëist tegen de ouders van de baby die in februari 2021 in een ondergrondse afvalcontainer in Amsterdam-Zuidoost werd gevonden. Beide ouders worden er ook van verdacht in december 2019 een baby te hebben gedood en begraven. De man en de vrouw zijn nu 20 jaar, maar waren 17 toen de delicten werden gepleegd.