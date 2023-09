Het pensioenstelsel in Nederland gaat de grootste verandering ooit doormaken, dus is er na de verkiezingen in november „rust en ruimte” nodig. Daarvoor pleit de Pensioenfederatie, de overkoepelende organisatie van pensioenfondsen. „Dus geen nieuwe pensioenwetgeving of grote aanpassingen”, aldus Pensioenfederatie-voorzitter Ger Jaarsma in een reactie op de miljoenennota.