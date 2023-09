Nederland, Denemarken en Tsjechie akkoord over meer wapens Oekraïne

Denemarken, Tsjechië en Nederland hebben op de militaire steunconferentie in het Duitse Ramstein voor militaire steun aan Oekraïne een intentieverklaring getekend, volgens een Tsjechische onderminister van Defensie Daniel Blazkovec. Het gaat om militaire steun in de vorm van veel in Tsjechië opgeknapte of gefabriceerde wapens, zoals „T-72 tanks, houwitsers, handvuurwapens, gevechtsvoertuigen, luchtafweer en middelen voor elektronische oorlogsvoering of munitie door bedrijven in de Tsjechische defensie-industrie”.